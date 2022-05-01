Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо отменяется. Какие цены будут на АЗС
Кабинет министров решил отказаться от государственного регулирования цен на горючее. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.
Предельные цены
В то же время Кабмин сохранил предел границы цены на бензин в 52 грн за литр, дизтопливо — 58 грн за литр.
«У нас была дискуссия с операторами рынка и по итогам возникла договоренность, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом и весь доступный ресурс на европейском рынке транспортировать в Украину», — отметила министр.
Она добавила, что в правительстве ожидают, что предельные цены на дизтопливо будут не более 58 грн, на бензин — не более 52 грн.
«Только мы почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, мы будем вводить в отношении них санкции. Мониторить ситуацию по суткам», — подчеркнула Свириденко.
Министр надеется, это решение позволит сократить очереди на АЗС и восстановить баланс на рынке уже в ближайшие недели.
Дефицит топлива
В Украине уже закрылось 70% заправок. Из-за боевых действий Украина столкнулось одновременно как с остановкой поставок из России и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.
В апреле после обстрелов прекратил работу крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ.
Также под обстрелы регулярно попадают крупные хранилища топлива, нефтебазы и т. п.
Напомним
Ранее в Верховной Раде заявляли, что в течение нескольких дней в Украине решат вопрос с дефицитом бензина, но цена на топливо изменится.
Правительство регулировало розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривны на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
Новости Украины - Сегодня, 09:32 51
Предельные цены
В то же время Кабмин сохранил предел границы цены на бензин в 52 грн за литр, дизтопливо — 58 грн за литр.
«У нас была дискуссия с операторами рынка и по итогам возникла договоренность, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом и весь доступный ресурс на европейском рынке транспортировать в Украину», — отметила министр.
Она добавила, что в правительстве ожидают, что предельные цены на дизтопливо будут не более 58 грн, на бензин — не более 52 грн.
«Только мы почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, мы будем вводить в отношении них санкции. Мониторить ситуацию по суткам», — подчеркнула Свириденко.
Министр надеется, это решение позволит сократить очереди на АЗС и восстановить баланс на рынке уже в ближайшие недели.
Дефицит топлива
В Украине уже закрылось 70% заправок. Из-за боевых действий Украина столкнулось одновременно как с остановкой поставок из России и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.
В апреле после обстрелов прекратил работу крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ.
Также под обстрелы регулярно попадают крупные хранилища топлива, нефтебазы и т. п.
Напомним
Ранее в Верховной Раде заявляли, что в течение нескольких дней в Украине решат вопрос с дефицитом бензина, но цена на топливо изменится.
Правительство регулировало розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривны на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
Новости Украины - Сегодня, 09:32 51
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