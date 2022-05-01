Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо отменяется. Какие цены будут на АЗС



«У нас была дискуссия с операторами рынка и по итогам возникла договоренность, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом и весь доступный ресурс на европейском рынке транспортировать в Украину», — отметила министр.





«Только мы почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, мы будем вводить в отношении них санкции. Мониторить ситуацию по суткам», — подчеркнула Свириденко.

