Власти Украины готовятся ввести дифференцированную мобилизацию.



«Я принципиальный сторонник дифференцированной мобилизации. Перегибов у нас хватает, начиная от того, что больных призывают, а тех, кого надо — не призывают, и заканчивая тем, что не дают выезжать тем, кого можно было бы выпустить. Красткострочный въезд, либо на контракты», — сообщил Арестович о своей позиции.



«Я принципиальный сторонник дифференцированной мобилизации. Перегибов у нас хватает, начиная от того, что больных призывают, а тех, кого надо — не призывают, и заканчивая тем, что не дают выезжать тем, кого можно было бы выпустить. Красткострочный въезд, либо на контракты», — сообщил Арестович о своей позиции.



«Решение принимаю не я, я лишь советую. Советую я очень настойчиво, подойти дифферинцированно... Посмотрим. Но я не один такой среди людей, принимающих решение, еще есть такие люди. Сейчас идет оживленная дискуссия», — рассказал Арестович.

