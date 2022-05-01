Власти Украины готовятся ввести дифференцированную мобилизацию.
Власти Украины обсуждают возможность введения в стране дифференцированной мобилизации.
Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Я принципиальный сторонник дифференцированной мобилизации. Перегибов у нас хватает, начиная от того, что больных призывают, а тех, кого надо — не призывают, и заканчивая тем, что не дают выезжать тем, кого можно было бы выпустить. Красткострочный въезд, либо на контракты», — сообщил Арестович о своей позиции.
Советник главы ОП также подчеркнул, что он не единственный, кто придерживается такой точки зрения.
«Решение принимаю не я, я лишь советую. Советую я очень настойчиво, подойти дифферинцированно... Посмотрим. Но я не один такой среди людей, принимающих решение, еще есть такие люди. Сейчас идет оживленная дискуссия», — рассказал Арестович.
Напомним, 24 мая истекает период в 90 дней, на который была объявлена всеобщая мобилизация в Украине. Однако ее могут продлить. Новости Украины - Сегодня, 11:00 116
Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Я принципиальный сторонник дифференцированной мобилизации. Перегибов у нас хватает, начиная от того, что больных призывают, а тех, кого надо — не призывают, и заканчивая тем, что не дают выезжать тем, кого можно было бы выпустить. Красткострочный въезд, либо на контракты», — сообщил Арестович о своей позиции.
Советник главы ОП также подчеркнул, что он не единственный, кто придерживается такой точки зрения.
«Решение принимаю не я, я лишь советую. Советую я очень настойчиво, подойти дифферинцированно... Посмотрим. Но я не один такой среди людей, принимающих решение, еще есть такие люди. Сейчас идет оживленная дискуссия», — рассказал Арестович.
Напомним, 24 мая истекает период в 90 дней, на который была объявлена всеобщая мобилизация в Украине. Однако ее могут продлить. Новости Украины - Сегодня, 11:00 116
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