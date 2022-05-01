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Часть Луганска отключена от воды до вечера

bot Сегодня, 12:1559Новости
Часть Луганска отключена от воды до вечера
«Лугансквода» из-за ремонта на водоводе приостановила водоснабжение ряда улиц в старом центре Луганска. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«В связи с аварийно-восстановительными работами в Луганске на водоводе по улице Ленина 18 мая с 9:30 прекращена подача воды следующим потребителям: улицы Кирова, Даля, Свердлова, Карла Либкнехта, Линия железной дороги, Рабочая, Ленина, с 1-й по 11-ю Линию, переулки Крупской, Натальевский, участок Цупова, 1-й микрорайон», — говорится в сообщении.

Завершить работы и возобновить водоснабжение планируется ориентировочно к 17:00 18 мая. Удобный город - Сегодня, 12:15 0

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