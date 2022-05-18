Будьте осторожны в эти даты. В конце мая ударят несколько магнитных бурь



Магнитная буря красного уровня способна спровоцировать даже инсульт или инфаркт, не говоря уже об общем недомогании, головных болях и раздражительности.

И вот специалисты назвали очередные опасные даты. Конец мая будет сопровождаться сразу несколькими бурями разной интенсивности. Одна из них не пройдет незамеченной ни для одного человека на Земле.

Бури состоятся 20, 24 и 25 мая



Сразу три геомагнитных колебания остро ощутит на себе все человечество.

Первые бури будут длиться всего несколько часов, и произойдет это уже 20 мая.

Вторая буря также продлится не долго, но будет достаточно интенсивной (24 мая).

Ну а самый большой пик активности приходится на 25 мая, и что хуже всего эта буря продлится три дня: 25-26-27 мая.

Это действительно опасный период, поэтому всем, кто уязвим к подобному, нужно очень себя поберечь.

Врачи рекомендуют предпринимать определенные профилактические действия



Медики рекомендуют всем, особенно лицам с хроническими заболеваниями, болезнями сердца и пожилым людям, соблюдать в эти дни особый режим.

Вставайте не позже и не раньше 8 утра, если есть такая возможность.

Примите контрастный душ и перекусите чем-нибудь легким.

Вообще, в период магнитных бурь нельзя есть острое, жирное, жареное и копченое.

Следует уменьшить количество кофеина.

Категорически нельзя употреблять спиртное.

Также, в эти дни противопоказаны стрессовые ситуации.

Не беритесь за многие дела одновременно, ведь производительность будет низкой, и вы очень быстро почувствуете усталость и еще большее ухудшение самочувствия. От любых нервных потрясений может начаться мигрень, тошнота или даже паническая атака, если вы к ним склонны. Красота и здоровье - Сегодня, 12:00 59 Практически каждый месяц Землю накрывают мощные магнитные бури. Людям рекомендуют заранее отмечать эти дни в календаре, чтобы потом понимать, что с ними происходит и почему самочувствие такое плохое.Магнитная буря красного уровня способна спровоцировать даже инсульт или инфаркт, не говоря уже об общем недомогании, головных болях и раздражительности.И вот специалисты назвали очередные опасные даты. Конец мая будет сопровождаться сразу несколькими бурями разной интенсивности. Одна из них не пройдет незамеченной ни для одного человека на Земле.Бури состоятся 20, 24 и 25 маяСразу три геомагнитных колебания остро ощутит на себе все человечество.Первые бури будут длиться всего несколько часов, и произойдет это уже 20 мая.Вторая буря также продлится не долго, но будет достаточно интенсивной (24 мая).Ну а самый большой пик активности приходится на 25 мая, и что хуже всего эта буря продлится три дня: 25-26-27 мая.Это действительно опасный период, поэтому всем, кто уязвим к подобному, нужно очень себя поберечь.Врачи рекомендуют предпринимать определенные профилактические действияМедики рекомендуют всем, особенно лицам с хроническими заболеваниями, болезнями сердца и пожилым людям, соблюдать в эти дни особый режим.Вставайте не позже и не раньше 8 утра, если есть такая возможность.Примите контрастный душ и перекусите чем-нибудь легким.Вообще, в период магнитных бурь нельзя есть острое, жирное, жареное и копченое.Следует уменьшить количество кофеина.Категорически нельзя употреблять спиртное.Также, в эти дни противопоказаны стрессовые ситуации.Не беритесь за многие дела одновременно, ведь производительность будет низкой, и вы очень быстро почувствуете усталость и еще большее ухудшение самочувствия. От любых нервных потрясений может начаться мигрень, тошнота или даже паническая атака, если вы к ним склонны. Красота и здоровье - Сегодня, 12:00 59

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