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В Луганске днем ожидается град и усиление ветра.

bot Сегодня, 12:1556Новости
В Луганске днем ожидается град и усиление ветра.
Град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске и местами на территории Луганщины днем 18 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Днем 18 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление западного ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град», — говорится в сообщении.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 11:55 58

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