В Луганске днем ожидается град и усиление ветра.



«Днем 18 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление западного ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град», — говорится в сообщении.



Град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске и местами на территории Луганщины днем 18 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 11:55 58