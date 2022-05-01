В июне к основной пенсии запланированы доплаты до 4400 грн



В июне доплаты к основной пенсии ждут всех, кто родился, или участвовал в боях во время Второй мировой войны.

Эти выплаты людям насчитывают каждый год



Каждый год в июне ветераны Второй мировой войны, дети войны, жертвы нацистских преследований и т.п. получают от государства единовременную выплату. Из-за того, что в Украине идут боевые действия, информацию о получателях этой доплаты не будут разглашать. Деньги придут вместе с основной пенсией.

Деньги получат все, кто имеет инвалидность в результате событий того времени. Речь о лицах, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, об узниках концлагерей, гетто и других подобных местах.

Выплаты будут следующими:

I группа инвалидности — 4 421 грн.

ІІ группа инвалидности — 3 906 грн.

ІІІ группа инвалидности — 3 391 грн.

Лица, принимавшие участие в боевых действиях, а также лица, родившиеся в местах принудительного содержания получат по 1491 грн. Все, кто имеет особые заслуги перед Родиной, получат по 4421 грн.

По 966 гривен получат и родственники погибших/умерших во время боевых действий. То есть жены/мужья умерших в бою за Родину, или еще живых, но с инвалидностью. Деньги будут выплачиваться при условии, что эти люди не вышли замуж или не женились повторно. Новости Украины - Сегодня, 12:17 96 Все запланированные на 2022 год доплаты и перерасчеты приостановлены, хотя в 2021 году анонсировалось более десятка разных доплат. Но некоторые выплаты оставили несмотря на боевые действия и критическое состояние экономики.В июне доплаты к основной пенсии ждут всех, кто родился, или участвовал в боях во время Второй мировой войны.Эти выплаты людям насчитывают каждый годКаждый год в июне ветераны Второй мировой войны, дети войны, жертвы нацистских преследований и т.п. получают от государства единовременную выплату. Из-за того, что в Украине идут боевые действия, информацию о получателях этой доплаты не будут разглашать. Деньги придут вместе с основной пенсией.Деньги получат все, кто имеет инвалидность в результате событий того времени. Речь о лицах, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, об узниках концлагерей, гетто и других подобных местах.Выплаты будут следующими:I группа инвалидности — 4 421 грн.ІІ группа инвалидности — 3 906 грн.ІІІ группа инвалидности — 3 391 грн.Лица, принимавшие участие в боевых действиях, а также лица, родившиеся в местах принудительного содержания получат по 1491 грн. Все, кто имеет особые заслуги перед Родиной, получат по 4421 грн.По 966 гривен получат и родственники погибших/умерших во время боевых действий. То есть жены/мужья умерших в бою за Родину, или еще живых, но с инвалидностью. Деньги будут выплачиваться при условии, что эти люди не вышли замуж или не женились повторно. Новости Украины - Сегодня, 12:17 96

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