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В Луганске гроза продлится до обеда. Туча накрыла...

robot Сегодня, 12:4547Новости
В Луганске гроза продлится до обеда. Туча накрыла...
В Луганске до обеда будет продолжаться гроза ожидается на территории Республики утром и днем 18 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Утром с сохранением в первой половине дня 18 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается гроза», — говорится в сообщении.
Погода в Луганске - Сегодня, 11:28 167

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