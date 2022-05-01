Россия сняла ограничения на въезд в Луганск и Донецк
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на въезд в ЛНР и ДНР через автомобильные и иные пункты пропуска.
Документом, опубликованным на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.
Согласно новому документу, «ограничительные меры теперь не распространяются на граждан Российской Федерации, выезжающих в Луганскую и Донецкую Народные Республики».
Ранее выезд через такие пункты уже был разрешен в
Абхазию,
Южную Осетию,
Монголию,
Казахстан,
Китай.
Кроме того, в целом был открыт выезд через морские и воздушные пункты пропуска. Новости в Мире - Сегодня, 13:10 137
Документом, опубликованным на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.
Согласно новому документу, «ограничительные меры теперь не распространяются на граждан Российской Федерации, выезжающих в Луганскую и Донецкую Народные Республики».
Ранее выезд через такие пункты уже был разрешен в
Абхазию,
Южную Осетию,
Монголию,
Казахстан,
Китай.
Кроме того, в целом был открыт выезд через морские и воздушные пункты пропуска. Новости в Мире - Сегодня, 13:10 137
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