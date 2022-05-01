Россия сняла ограничения на въезд в Луганск и Донецк



Документом, опубликованным на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.

Согласно новому документу, «ограничительные меры теперь не распространяются на граждан Российской Федерации, выезжающих в Луганскую и Донецкую Народные Республики».

Ранее выезд через такие пункты уже был разрешен в

Абхазию,

Южную Осетию,

Монголию,

Казахстан,

Китай.

Кроме того, в целом был открыт выезд через морские и воздушные пункты пропуска. Новости в Мире - Сегодня, 13:10 137 Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на въезд в ЛНР и ДНР через автомобильные и иные пункты пропуска.Документом, опубликованным на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.Согласно новому документу, «ограничительные меры теперь не распространяются на граждан Российской Федерации, выезжающих в Луганскую и Донецкую Народные Республики».Ранее выезд через такие пункты уже был разрешен вАбхазию,Южную Осетию,Монголию,Казахстан,Китай.Кроме того, в целом был открыт выезд через морские и воздушные пункты пропуска. Новости в Мире - Сегодня, 13:10 137

Метки: {keywords}