Соль исчезла с полок магазинов. В чем причина

В магазинах Киева отсутствует отечественная каменная соль, в наличие только морская соль в основном импортных марок этом сообщают Українські Новини.В частности, в «Новусе» и «Сильпо» класссической поваренной каменной соли производства «Артемсоли» в наличии не оказалось, хотя на прошлой неделе она еще была, по словам сотрудников магазина.При этом в продаже достаточный выбор морской соли, причем часть этой соли продается по достаточно умеренным ценам.Поэтому, проблем с солью для приготовления пищи быть не должно.В то же время для консервации украинцы в основном используют именно поваренную каменную соль, а морская из-за более сложного минерального состава для этого подходит далеко не всегда.«Артемсоль», крупнейший в Украине и один из крупнейших в мире производителей каменной соли находится в городе Соледар Донецкой области, возле которого сейчас идут активные боевые действия. Школа выживания - Сегодня, 14:02 141