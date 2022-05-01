«Лугаком» переходит на новый код нумерации. Когда телефонный код +38072 перестанет принимать звонки и SMS.





— «Лугаком» начал поэтапный переход на нумерацию +7. Это телефонный код российской системы нумерации. Для абонентов республиканского оператора связи «Лугаком» код нумерации +38072 стал уже привычным форматом, на номера с этим кодом были зарегистрированы банковские карты Госбанка, также привязаны мессенджеры в социальных сетях и тому подобное. Переход на российскую систему нумерации телефонов будет проводиться в течение нескольких месяцев. Если бы мы это сделали одномоментно, то все абоненты были бы лишены возможности, которую давала SMS-идентификация. Поэтому в первую очередь мы каждому нашему абоненту, независимо от того, к какому тарифному плану он подключен, в каком режиме пользуется услугами мобильной связи, активировали дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7959.

Таким образом, все наши абоненты на сегодняшний день имеют одновременно два номера телефона, причем новый номер совпадает с текущими последними семью цифрами.

В связи с этим каждому абоненту необходимо перевести банковское обслуживание, регистрацию в социальных сетях на эти новые номера. В дальнейшем с использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение SMS-сообщений, в том числе в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах.

— Какая сейчас тарификация внутри сети «Лугаком» и изменилась ли стоимость услуг связи в/из Российской Федерации?

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Тарификация и стоимость звонков для пользователей останется на прежнем уровне. На сегодняшний день звонок на +7 с территории ЛНР на территорию Российской Федерации считается международным и соответствует тарификации 5 руб./мин.

Единственное, что поменялось при совершении звонка с территории ЛНР в Россию, — у абонента, принимающего звонок в РФ, высвечивается номер с кодом +7959, абонент из России, в свою очередь, сможет позвонить на номер, который видит на экране телефона, принимая звонок. Также абонент может отправить SMS в Россию и получить ответ на свой, по сути, российский номер.



— Что делать абонентам, которые не получили SMS-уведомление об изменении номера?

— SMS-уведомления — это информационная кампания, цель которой исключительно уведомление о присвоении абонентам мобильного оператора «Лугаком» нового кода нумерации. Поэтому, если кто-то не получил такое SMS по какой-либо причине, к примеру, телефон был в это время выключен, то ничего страшного — абсолютно все абоненты сейчас уже имеют свой параллельный российский номер.

— Нужно ли внутри сети «Лугаком» менять номер на +7959?

— Для нас, связистов, есть план перехода на российскую нумерацию, на выделенный Российской Федерации телефонный код. Абонентам не о чем беспокоиться, все сделают операторы. Человеку достаточно просто продолжать пользоваться услугами мобильной связи и следить за новостями. В дальнейшем по всем каналам коммуникации сообщат дату, когда телефонный код +38072 перестанет принимать звонки и SMS. Удобный город - Сегодня, 16:00 364 О присвоение телефонного номера, начинающегося с +7959, жители Луганска узнали посредством SMS-информирования. В связи с этим событием у абонентов появились вопросы, ответить на часто задаваемые из них журналисты газеты «Жизнь Луганска» попросили первого заместителя генерального директора «Лугакома» Эдуарда Егорова— «Лугаком» начал поэтапный переход на нумерацию +7. Это телефонный код российской системы нумерации. Для абонентов республиканского оператора связи «Лугаком» код нумерации +38072 стал уже привычным форматом, на номера с этим кодом были зарегистрированы банковские карты Госбанка, также привязаны мессенджеры в социальных сетях и тому подобное. Переход на российскую систему нумерации телефонов будет проводиться в течение нескольких месяцев. Если бы мы это сделали одномоментно, то все абоненты были бы лишены возможности, которую давала SMS-идентификация. Поэтому в первую очередь мы каждому нашему абоненту, независимо от того, к какому тарифному плану он подключен, в каком режиме пользуется услугами мобильной связи, активировали дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7959.Таким образом, все наши абоненты на сегодняшний день имеют одновременно два номера телефона, причем новый номер совпадает с текущими последними семью цифрами.В связи с этим каждому абоненту необходимо перевести банковское обслуживание, регистрацию в социальных сетях на эти новые номера. В дальнейшем с использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение SMS-сообщений, в том числе в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах.Тарификация и стоимость звонков для пользователей останется на прежнем уровне. На сегодняшний день звонок на +7 с территории ЛНР на территорию Российской Федерации считается международным и соответствует тарификации 5 руб./мин.Единственное, что поменялось при совершении звонка с территории ЛНР в Россию, — у абонента, принимающего звонок в РФ, высвечивается номер с кодом +7959, абонент из России, в свою очередь, сможет позвонить на номер, который видит на экране телефона, принимая звонок. Также абонент может отправить SMS в Россию и получить ответ на свой, по сути, российский номер.— SMS-уведомления — это информационная кампания, цель которой исключительно уведомление о присвоении абонентам мобильного оператора «Лугаком» нового кода нумерации. Поэтому, если кто-то не получил такое SMS по какой-либо причине, к примеру, телефон был в это время выключен, то ничего страшного — абсолютно все абоненты сейчас уже имеют свой параллельный российский номер.— Для нас, связистов, есть план перехода на российскую нумерацию, на выделенный Российской Федерации телефонный код. Абонентам не о чем беспокоиться, все сделают операторы. Человеку достаточно просто продолжать пользоваться услугами мобильной связи и следить за новостями. В дальнейшем по всем каналам коммуникации сообщат дату, когда телефонный код +38072 перестанет принимать звонки и SMS. Удобный город - Сегодня, 16:00 364

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