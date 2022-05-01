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В Луганске сегодня вечером сильный дождь и гроза

verter Сегодня, 18:1552Новости
В Луганске сегодня вечером сильный дождь и гроза
Сильный дождь и гроза ожидаются на территории Луганщины вечером 18 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Вечером 18 мая в Луганске и местами по территории региона дождь достигнет критериев сильного, местами ожидается гроза», — предупреждают синоптики.

Сильные осадки — продолжительное интенсивное выпадение дождя или града в количестве от 15 до 49 мм за 12 часов; очень сильные осадки — когда их выпадает от 50 мм за 12 часов и выше. Погода в Луганске - Сегодня, 17:56 43

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