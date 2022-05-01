К Старобельскому элеватору для вывоза зерна строят железнодорожную ветку



«Этот ремонт нам позволит увеличить объем перевалки продукции, даст рабочие места, будет бюджет для города. Теперь будет вывоз вагонами, увеличится оборот, если будет железная дорога», — сказал директор предприятия «Старобельский элеватор» Юрий Крутько.





«Тем более здесь уже и брокерская служба будет. Мы привезли сюда, через лабораторию загрузили (продукцию) в складские помещения, нашли человека или фирму, которая будет покупать нашу продукцию, и через железную дорогу отправляем. Это рабочие места, налоги — это все взаимосвязано», — сказал он.

