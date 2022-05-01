К Старобельскому элеватору для вывоза зерна строят железнодорожную ветку
Специалисты «Луганской железной дороги» (ЛЖД) строят железнодорожную ветку, соединяющую предприятие «Старобельский элеватор» с железнодорожной сетью региона. Об этом пишет ЛИЦ.
Аграрии из северных регионов Луганщины хранят на элеваторе пшеницу, ячмень, кукурузу, семена подсолнечника. Ранее сельхозпродукция доставлялась и вывозилась из зернохранилища только автомобильным транспортом.
Основные работы по строительству ж/д ветки специалисты планируют завершить на этой неделе. Часть строительных материалов была предоставлена компанией «Востокуголь».
«Этот ремонт нам позволит увеличить объем перевалки продукции, даст рабочие места, будет бюджет для города. Теперь будет вывоз вагонами, увеличится оборот, если будет железная дорога», — сказал директор предприятия «Старобельский элеватор» Юрий Крутько.
Директор агрофирмы «Калмычанка» Виктор Молотюк отметил, что возможность транспортировки сельхозпродукции железнодорожным транспортом значительно упростит работу аграриев.
Аграрии из северных регионов Луганщины хранят на элеваторе пшеницу, ячмень, кукурузу, семена подсолнечника. Ранее сельхозпродукция доставлялась и вывозилась из зернохранилища только автомобильным транспортом.
Основные работы по строительству ж/д ветки специалисты планируют завершить на этой неделе. Часть строительных материалов была предоставлена компанией «Востокуголь».
«Этот ремонт нам позволит увеличить объем перевалки продукции, даст рабочие места, будет бюджет для города. Теперь будет вывоз вагонами, увеличится оборот, если будет железная дорога», — сказал директор предприятия «Старобельский элеватор» Юрий Крутько.
Директор агрофирмы «Калмычанка» Виктор Молотюк отметил, что возможность транспортировки сельхозпродукции железнодорожным транспортом значительно упростит работу аграриев.
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«Тем более здесь уже и брокерская служба будет. Мы привезли сюда, через лабораторию загрузили (продукцию) в складские помещения, нашли человека или фирму, которая будет покупать нашу продукцию, и через железную дорогу отправляем. Это рабочие места, налоги — это все взаимосвязано», — сказал он.
«Тем более здесь уже и брокерская служба будет. Мы привезли сюда, через лабораторию загрузили (продукцию) в складские помещения, нашли человека или фирму, которая будет покупать нашу продукцию, и через железную дорогу отправляем. Это рабочие места, налоги — это все взаимосвязано», — сказал он.
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