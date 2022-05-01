Завтра в Луганске прохладно, дожди, грозы, ветер



«С 21:00 18 мая до 21:00 19 мая на территории региона облачно, местами кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла», — говорится в сообщении.



Температура воздуха на Луганщине 19 мая будет колебаться от плюс 4 градусов ночью до 18 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 5-7 градусов, днем — 15-17 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 4-6 градусов, днем — от 13 до 15 градусов тепла.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем — от 14 до 16 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможны незначительные колебания температурного фона. Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 121