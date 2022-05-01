Доллар сегодня, как пионер — «Всегда готов!»
В Луганске с 19 мая 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
63,5643 рубля
1 ЕВРО
66,6135 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Вчера, 18 мая курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
63,5428 рубля
1 ЕВРО
66,3644 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 107
1 доллар США
63,5643 рубля
1 ЕВРО
66,6135 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Вчера, 18 мая курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
63,5428 рубля
1 ЕВРО
66,3644 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 107
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