Последний звонок в школах Луганщины запланирован на 25 мая



«В связи со сложившейся ситуацией в 2021-2022 учебном году обучающиеся 9-х и 11-х классов освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации», — проинформировали в министерстве.



Последний звонок 25 мая прозвенит для более чем 110 тыс. школьников Луганщины, в том числе около 16 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщили в минобразе.Последний звонок прозвенит 25 мая для более чем 110 тысяч школьников Луганщины.Аттестаты о среднем общем образовании получат около 6000 выпускников 11-х классов.Аттестаты об основном общем образовании — более 10 000 выпускников 9-х классовПо предварительным данным, на награждение золотыми медалями претендуют 354 выпускника, серебряными — 100.Формат проведения торжественных мероприятий будет определяться с учетом мнения родителей обучающихся и рисков для жизни и здоровья школьников и выпускников.В 2021 году учебном году в регионе насчитывалось 92,5 тыс. школьников. Культура - Сегодня, 06:00 69