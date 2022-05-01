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Будьте готовы! В Луганске днем гроза, град, сильный ветер.

verter Сегодня, 10:1545Новости
Будьте готовы! В Луганске днем гроза, град, сильный ветер.
Гроза, град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске днем 19 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Днем 19 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается гроза, местами при грозе усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град», — предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:34 118

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