Будьте готовы! В Луганске днем гроза, град, сильный ветер.



«Днем 19 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается гроза, местами при грозе усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град», — предупреждают синоптики.



Гроза, град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске днем 19 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:34 118