Какие тарифы на газ, воду и электричество будут с 1 июня.



Газ



Кабинет министров Украины решил оставить цены на газ для населения без изменений на уровне 8 гривен за кубометр. Льготная цена будет действовать и для критически важных предприятий.

Электроэнергия



Говоря об электроэнергии, нужно отметить, что в связи с режимом военного положения еще в апреле 2022 года правительство приняло решение «заморозить» тарифы на электроэнергию. Добавим, что такое решение будет действовать еще как минимум в течение полгода.

В настоящее время тарифы на электроэнергию в Украине выглядят следующим образом:

до 250 кВт*ч — при оплате 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

свыше 250 кВт*ч — при оплате 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Тарифы на воду



Что касается тарифов на воду, то здесь необходимо помнить, что тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Пока что регулятор не сообщал об изменениях тарифов.

Более точная информация о тарифах на централизованное водоснабжение и услуги по снабжению холодной водой для населения министерства развития общин и территорий Украины.

Как сообщали СМИ ранее, владельцам разрушенного или поврежденного в ходе боевых действий жилья, спишут задолженность по коммунальным платежам. Остальные должны будут погасить задолженность в течение трех месяцев после прекращения действия военного положения. Новости Украины - Сегодня, 11:16 161 Власти Украины озвучили тарифы на коммунальные платежи с 1 июня текущего 2022 года — речь идет о тарифах за газ, водоснабжение и электроэнергию. Об этом сообщил пишет «Апостроф».ГазКабинет министров Украины решил оставить цены на газ для населения без изменений на уровне 8 гривен за кубометр. Льготная цена будет действовать и для критически важных предприятий.ЭлектроэнергияГоворя об электроэнергии, нужно отметить, что в связи с режимом военного положения еще в апреле 2022 года правительство приняло решение «заморозить» тарифы на электроэнергию. Добавим, что такое решение будет действовать еще как минимум в течение полгода.В настоящее время тарифы на электроэнергию в Украине выглядят следующим образом:до 250 кВт*ч — при оплате 1,44 гривны за 1 кВт*ч;свыше 250 кВт*ч — при оплате 1,68 гривны за 1 кВт*ч.Тарифы на водуЧто касается тарифов на воду, то здесь необходимо помнить, что тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Пока что регулятор не сообщал об изменениях тарифов.Более точная информация о тарифах на централизованное водоснабжение и услуги по снабжению холодной водой для населения министерства развития общин и территорий Украины.Как сообщали СМИ ранее, владельцам разрушенного или поврежденного в ходе боевых действий жилья, спишут задолженность по коммунальным платежам. Остальные должны будут погасить задолженность в течение трех месяцев после прекращения действия военного положения. Новости Украины - Сегодня, 11:16 161

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