В Польше массово увольняют украинских заробитчан из-за санкций против РФ



«Украинские мужчины быстро нашли работу в логистике, предприятиях пищевой промышленности или автопроме. Проблем с выбором места работы для мужчин в Польше нет. В мае спрос на мужские вакансии снова вырос — на 18%", — говорится в отчете рекрутингового агентства.



На предприятиях тяжелой промышленности Польши начался процесс массового увольнения работников из Украины. Сокращения в основном коснулось работников металлургических предприятий и предприятий тяжелого машиностроения.Об этом говорится в отчете аналитического центра агентства по трудоустройству Gremi Personal, пишет Today.uaИз-за экономических санкций, наложенных на РФ, пострадали и многие предприятия в Европе. Многие предприятия в Польше имели тесные экономические связи с РФ и теперь вынуждены прекратить сотрудничество. Теперь из-за разорванных технологических и торговых цепочек, эти предприятия вынуждены значительно сократить свою производственную программу, а соответственно, и сократить штат работников. Первыми увольняют иностранных работников. На улице оказались сотни украинских заробитчан.Но работа для украинцев в Польше есть, особенно для мужчин. По сообщению Gremi Personal, в последнее время количество вакансий для мужчин увеличилось на 15-20%.Новости в Мире - Сегодня, 11:22 15