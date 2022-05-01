В Луганске внесли изменения в Закон о мобилизации. Кто из мужчин теперь имеет право на отсрочку

«Законопроектом предусматривается предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, которые обучаются на очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего профессионального образования, образовательных научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных государственными образовательными стандартами сроков получения соответствующего образования», — сказала полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан.Она добавила, что «предусмотренная отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданину только один раз».«За исключением случаев, если гражданин после успешного освоения образовательной программы среднего общего образования поступил в образовательную научную организацию для обучения по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и специалитета, после успешного освоения программы бакалавриата обучается по программе магистратуры», — пояснила Нина Галан.