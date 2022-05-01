Пенсионный фонд расскажет как получить пенсию на Луганщине



«20 мая 2022 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела координации и методологии по вопросам пенсионного обеспечения Елена Косаженок проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Порядок представления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой) на территории ЛНР», — говорится в сообщении.



В Луганске Пенсионный фонд 20 мая проведет горячую линию о порядке представления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии. Об этом сообщили в ПФ.Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24.Школа выживания - Сегодня, 13:30 41