Пенсионеры и льготники Украины должны пройти верификацию в ближайшее время



«Вся верификация может сработать по тем выплатам, где есть проверка доходов. По субсидиям, по выплатам малообеспеченным. По пенсиям и проверять нечего, если пенсия назначена, значит, человек уже имеет на нее право. Единственное нарушение — если человек умер, но продолжает получать деньги. Но это практически невозможно. По пенсиям они ничего не могут выловить. Тем более были постановления, что все выплаты автоматически переназначаются на время военного положения. Весь опыт верификации, а ее начали проводить еще в 2015-2016 годах, тоже говорили о том, что вскроют существенные нарушения. Но ничего не нашли. У нас сами правила так прописаны, что верификацию крайне редко кто-то не проходит», — говорит Ткаченко.



Пенсионеры и льготники Украины должны пройти верификацию.В Украине Министерство финансов очередной раз анонсировало проверку всех получателей соцвыплат. Верификацией чиновники занимаются уже не первый год, несмотря на это, количество нарушителей только растет. В ситуации, когда выбор стоит между тем, чтобы «почистить» списки или урезать размер пенсий, этот вопрос приобрел особую актуальность.В Украине о верификации (проверке) получателей соцвыплат говорят еще со времен правительства Владимира Гройсмана. «Слуги» еще в 2019-м приняли закон «О верификации», говорили также о создании единой базы всех получателей соцпомощи. Пенсионный фонд регулярно отчитывался о проверке пенсионеров, Минсоц «чистил» списки субсидиантов и т.д. Но и сейчас, как говорят собеседники OBOZREVATEL в правительстве, масштабы воровства впечатляют.«Начали разбираться в едином реестре, оказалось, что проблем еще очень много», — рассказывают в правительстве.Для решения задач к Минсоцу и Минфину также подключили и Минцифру. Объемы помощи, которая выплачивается не по назначению, могут достигать более 10%. Речь идет о миллиардах гривен.И сейчас, когда в бюджете не хватает денег ни на что, зарплаты чиновникам уже задерживают и приходится надеяться только на международную помощь, верификацию все-таки придется провести.«Нарушения массовые и это не министр себе в карман что-то кладет», — рассказал сотрудник правительства, который присутствовал во время одного из совещаний по вопросам работы онлайн-реестра получателей соцвыплат.Вывод такой: реестр толком не работает, настоящий обмен информацией так и не произошел. Украинцы, как и раньше, пытаются оформлять себе пособия сразу в нескольких регионах.Кроме того, есть и «пенсионеры», которые получили выплаты с липовыми справками, а в отделениях Пенсионного фонда закрыли на это глаза. «Покупка «инвалидности», справок о стаже — это все давно известный бизнес», — поясняют в ведомстве.Глупая затея?Ученая Лидия Ткаченко в комментарии OBOZREVATEL пояснила: сейчас рассчитывать на верификацию не приходится. На время военного положения все выплаты автоматически продлили, для этого не нужно обращаться с документами в органы соцзащиты.Механизм для верификации уже существует, его нужно всего лишь правильно использовать. Согласно закону, украинцы должны проходить три этапа проверкиво время обращения за помощью;во время получения помощи;после получения помощи.Но пока в правительстве не создали эффективный механизм обмена информацией, найти нарушителей будет практически невозможно.Какую информацию могут получить:о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства;о лицах, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезд;таможенное оформление ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или о признаках наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.Выплату могут либо просто прекратить, либо заставить вернуть в бюджет. Все зависит от конкретного закона или постановления, согласно которому выделяют средства. Например, незаконно полученную субсидию придется вернуть назад. Новости Украины - Сегодня, 14:14 273