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В Луганске необычно отметили 100-летие Пионерской организации

bot Сегодня, 15:3047Новости
В Луганске необычно отметили 100-летие Пионерской организации
Специальное гашение блока художественных почтовых марок «100 лет Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина» состоялось в Луганске. Об этом пишет ЛИЦ.

Мероприятие прошло в музее истории почты, действующем в здании Луганского почтамта по улице Вити Пятеркина.
Для проведения специального гашения государственное унитарное предприятие «Почта ЛНР» выпустило конверт и специальный почтовый штемпель первого дня.
В Луганске необычно отметили 100-летие Пионерской организации
Всесоюзная пионерская организация имени Ленина была создана в СССР 19 мая 1922 года для централизованной образовательной, спортивной и идеологической работы с детьми. Пионеры должны были также оказывать помощь взрослым в различных сферах жизни общества. Принимали в пионеры школьников в возрасте от 9 до 14 лет. Это торжественное мероприятие было одним из важнейших событий в социальной жизни школьников, так как фактически участие в пионерской, а затем комсомольской организации являлось неотъемлемой частью и логическим звеном карьеры советского человека. С развалом СССР в 1991 году пионерская и комсомольская организации прекратили свое существование. Политика - Сегодня, 15:15 71

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