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В Станично-Луганском районе через два дня восстанавят мост через реку Деркул

robot Вчера, 22:4538Новости
В Станично-Луганском районе через два дня восстанавят мост через реку Деркул
«Луганский автодор» восстанавливают разрушенный в ходе боевых действий мост через реку Деркул в Станично-Луганском районе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Там рассказали, что в результате подрыва моста на третьем километре автодороги КПП «Красная Таловка» — Луганск были повреждены два пролета сооружения.

«Специалисты Министерства транспорта и инфраструктуры провели анализ повреждений и подготовили план восстановительных работ объекта. Сейчас работниками «Луганского автодора» ведется пересыпка пролетов каменными материалами. После ремонта моста, который планируется завершить в ближайшую субботу, жители сел Красная Таловка, Таловое и Благовещенка Станично-Луганского района смогут беспрепятственно приезжать в Луганск», — проинформировала пресс-служба.
Новости Региона - Сегодня, 22:26 37

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