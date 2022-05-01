В Станично-Луганском районе через два дня восстанавят мост через реку Деркул



«Специалисты Министерства транспорта и инфраструктуры провели анализ повреждений и подготовили план восстановительных работ объекта. Сейчас работниками «Луганского автодора» ведется пересыпка пролетов каменными материалами. После ремонта моста, который планируется завершить в ближайшую субботу, жители сел Красная Таловка, Таловое и Благовещенка Станично-Луганского района смогут беспрепятственно приезжать в Луганск», — проинформировала пресс-служба.



«Луганский автодор» восстанавливают разрушенный в ходе боевых действий мост через реку Деркул в Станично-Луганском районе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.Там рассказали, что в результате подрыва моста на третьем километре автодороги КПП «Красная Таловка» — Луганск были повреждены два пролета сооружения.Новости Региона - Сегодня, 22:26 37