Завтра в Луганске слабый дождь, возможно гроза, не жарко



«С 21:00 19 мая до 21:00 20 мая на территории региона переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла «, — говорится в сообщении.



Температура воздуха на Луганщине 20 мая будет колебаться от плюс 2 градусов ночью до 20 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 4-6 градусов, днем — 16-18 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 4-6 градусов, днем — от 15 до 17 градусов тепла.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем — от 17 до 19 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможны колебания температурного фона.Погода в Луганске - 19 мая 2022 86