Сегодня доллар и евро дешевле чем вчера
В Луганске с 20 мая 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
62,4031 рубля
1 ЕВРО
64,9358 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Вчера курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
63,5643 рубля
1 ЕВРО
66,6135 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 109
1 доллар США
62,4031 рубля
1 ЕВРО
64,9358 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Вчера курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
63,5643 рубля
1 ЕВРО
66,6135 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 109
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