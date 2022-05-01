Сегодня доллар и евро дешевле чем вчера



1 доллар США

62,4031 рубля

1 ЕВРО

64,9358 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Вчера курсы основных валют в Луганске были такими:

1 доллар США

63,5643 рубля

1 ЕВРО

66,6135 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Экономика - Сегодня, 05:00 109 В Луганске с 20 мая 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США62,4031 рубля1 ЕВРО64,9358 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляВчера курсы основных валют в Луганске были такими:1 доллар США63,5643 рубля1 ЕВРО66,6135 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляЭкономика - Сегодня, 05:00 109

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