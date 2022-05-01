Только в этих банках вы можете получить пенсию, зарплату или соцвыплаты. Кабмин утвердил список

«Установить, что перечень банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, сформированный по состоянию на 24 февраля 2022 г., является актуальным и в него не вносятся изменения в течение периода действия военного положения, — говорится в документе.