В центре Луганска на улице обнаружена противотанковая мина



«Сотрудниками ВТС предмет был идентифицирован как противотанковая мина ПТМ-62М и изъят», — говорится в сообщении.



В Луганске сотрудники взрывотехнической службы изъяли противотанковую мину, обнаруженную жителями города на улице Градусова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Сообщение «о предмете, внешне похожем на противотанковую мину», обнаруженном в Луганске по улице Градусова, 4, (дом «Курская дуга») поступило на линию 101 19 мая в 15:40.Происшествия - Сегодня, 09:48 73