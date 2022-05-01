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В центре Луганска на улице обнаружена противотанковая мина

robot Сегодня, 10:0036Новости
В центре Луганска на улице обнаружена противотанковая мина
В Луганске сотрудники взрывотехнической службы изъяли противотанковую мину, обнаруженную жителями города на улице Градусова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В центре Луганска на улице обнаружена противотанковая мина
Сообщение «о предмете, внешне похожем на противотанковую мину», обнаруженном в Луганске по улице Градусова, 4, (дом «Курская дуга») поступило на линию 101 19 мая в 15:40.

«Сотрудниками ВТС предмет был идентифицирован как противотанковая мина ПТМ-62М и изъят», — говорится в сообщении.
Происшествия - Сегодня, 09:48 73

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