Страшная авария под Луганском. Шесть человек погибло



«19 мая в 18:05 в районе села Вербовка на трассе Т-13-20 Ровеньки — Георгиевка вследствие лобового столкновения автомобилей ВАЗ-21099 и ВАЗ-21110 погибло шесть человек: женщина 1971 года рождения; женщина, личность (которой) устанавливается; мужчина 1981 года рождения и трое мужчин, личности (которых) устанавливаются», — говорится в сообщении.



Шесть человек погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей вблизи села Вербовка Антрацитовского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Сотрудники Ровеньковского государственного пожарно-спасательного отряда при помощи гидравлического инструмента провели работы по деблокировке и извлечению погибших из автомобилей.Происшествия - Сегодня, 10:15 106