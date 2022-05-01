В Украине за месяц в 15 раз вырос спрос на... электромобили



Рынок электромобилей



По состоянию на 1 мая 2022 года в Украине зарегистрировано 35 762 электромобиля. Только в апреле поставили на учет 460 машин на электротяге.

Как отметил СЕО сети электростанций Go To-U и координатор Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Даида, сегодня ездить на электромобиле в 50 раз дешевле, чем на машине с традиционным двигателем, а вскоре разрыв достигнет 100 раз. Еще один плюс — не нужно стоять в очередях на заправки.

По словам заместителя председателя правления Украинской Ассоциации участников рынка электромобилей EV-UA Вадима Игнатова, в мае это число значительно увеличится, ведь спрос на электрокары в последние недели существенно вырос, причем как на новые, так и на б/у. Также увеличились продажи и гибридных моделей.

Руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отметил, что в основном украинцы интересуются бюджетными моделями, цена на которые лежит в диапазоне $5-6 тыс. Однако таких предложений в последнее время почти нет, а появляющиеся выкупаются на считанные часы.

Напомним



Летом прошлого года парламент принял сразу два закона по электрокарам.

Оба вступили в силу с 1 января 2022 года. Первый (№ 1660-IX) сохраняет льготу по НДС на операции по ввозу «зеленых» авто. НДС на такие операции отменили в 2016 году, но действие этой преференции должно было закончиться в конце 2022 года.

Новый закон продлевает этот срок до 1 января 2026 года. Кроме электрокаров, льготу распространили также на новые автомобили, работающие на газе.

Второй закон (№ 1661-IX) до 1 января 2031 г. освобождает от уплаты пошлины запчасти и комплектующие для электрокаров, а также ввоз самих авто.

Таким образом, производители смогут завозить оборудование и комплектующие для электрокаров фактически без пошлин, которые прибавляли к стоимости 30%.

На электромобиле остается акциз, но он незначителен — 1 евро на киловатт-час емкости батареи, в среднем не более 100 евро с авто.

Новости Украины - Сегодня, 10:33 79 За последний месяц спрос на электромобили в Украине вырос в 15 раз. Об этом сообщает издание «Автоцентр».Рынок электромобилейПо состоянию на 1 мая 2022 года в Украине зарегистрировано 35 762 электромобиля. Только в апреле поставили на учет 460 машин на электротяге.Как отметил СЕО сети электростанций Go To-U и координатор Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Даида, сегодня ездить на электромобиле в 50 раз дешевле, чем на машине с традиционным двигателем, а вскоре разрыв достигнет 100 раз. Еще один плюс — не нужно стоять в очередях на заправки.По словам заместителя председателя правления Украинской Ассоциации участников рынка электромобилей EV-UA Вадима Игнатова, в мае это число значительно увеличится, ведь спрос на электрокары в последние недели существенно вырос, причем как на новые, так и на б/у. Также увеличились продажи и гибридных моделей.Руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отметил, что в основном украинцы интересуются бюджетными моделями, цена на которые лежит в диапазоне $5-6 тыс. Однако таких предложений в последнее время почти нет, а появляющиеся выкупаются на считанные часы.НапомнимЛетом прошлого года парламент принял сразу два закона по электрокарам.Оба вступили в силу с 1 января 2022 года. Первый (№ 1660-IX) сохраняет льготу по НДС на операции по ввозу «зеленых» авто. НДС на такие операции отменили в 2016 году, но действие этой преференции должно было закончиться в конце 2022 года.Новый закон продлевает этот срок до 1 января 2026 года. Кроме электрокаров, льготу распространили также на новые автомобили, работающие на газе.Второй закон (№ 1661-IX) до 1 января 2031 г. освобождает от уплаты пошлины запчасти и комплектующие для электрокаров, а также ввоз самих авто.Таким образом, производители смогут завозить оборудование и комплектующие для электрокаров фактически без пошлин, которые прибавляли к стоимости 30%.На электромобиле остается акциз, но он незначителен — 1 евро на киловатт-час емкости батареи, в среднем не более 100 евро с авто.Новости Украины - Сегодня, 10:33 79

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