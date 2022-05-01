В «Киевстаре» рассказали, кто контролирует мобильную связь на Донбассе и в Херсоне

«Мы не выключаем оборудование полностью, потому что на тех территориях наши граждане. Мы дистанционно видим, что происходит с базовой станцией. Поэтому все слухи о том, что россияне «контролируют» связь на Донбассе — по недопониманию, как работают мобильные сети», — говорит Комаров.