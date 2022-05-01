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В «Киевстаре» рассказали, кто контролирует мобильную связь на Донбассе и в Херсоне

robot Сегодня, 12:000Новости
В «Киевстаре» рассказали, кто контролирует мобильную связь на Донбассе и в Херсоне
В «Киевстаре» рассказали, кто контролирует мобильную связь на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
«Россиянам не удастся полностью контролировать мобильную связь на неподконтрольных Украине территориях, потому что они, чисто технически, не могут вмешаться в работу украинских сетей», — заявил Александр Комаров, президент компании «Киевстар».

По его словам, мобильная связь на неподконтрольных территориях работает, если сеть не повреждена. Поэтому в «Киевстаре» постоянно мониторят работу вышек и выключают их в случае угрозы.

«Мы не выключаем оборудование полностью, потому что на тех территориях наши граждане. Мы дистанционно видим, что происходит с базовой станцией. Поэтому все слухи о том, что россияне «контролируют» связь на Донбассе — по недопониманию, как работают мобильные сети», — говорит Комаров.


Единственное, как отметил Комаров, что на неподконтрольных территориях могут завести свою собственную мобильную связь. Например, сети «Крымтел», «Лугаком» или «Феникс», уже работающие в Крыму и на Донбассе. Новости Региона - Сегодня, 12:00 2

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