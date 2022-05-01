США готовы простить «диктатора Лукашенко», если он поможет вывести зерно из Украины



Стимул для белорусского Бацьки

По данным издания, официальные лица США и генсек ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.

Отмечается, что отмена санкций рассматривается как «стимул для Александра Лукашенко», хотя они продолжают его называть — «белорусский диктатор».

Ранее сообщалось, что США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы.



Из-за заблокированных украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20-30%. Новости в Мире - Сегодня, 11:29 129 США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций против Беларуси, в частности против отрасли производства калийных удобрений, в обмен на транзит украинского зерна. Об этом сообщает НВ со ссылкой на Wall Street Journal.Стимул для белорусского БацькиПо данным издания, официальные лица США и генсек ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.Отмечается, что отмена санкций рассматривается как «стимул для Александра Лукашенко», хотя они продолжают его называть — «белорусский диктатор».Ранее сообщалось, что США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы.Из-за заблокированных украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20-30%. Новости в Мире - Сегодня, 11:29 129

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