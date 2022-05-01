Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

США готовы простить «диктатора Лукашенко», если он поможет вывести зерно из Украины

verter Сегодня, 12:000Новости
США готовы простить «диктатора Лукашенко», если он поможет вывести зерно из Украины
США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций против Беларуси, в частности против отрасли производства калийных удобрений, в обмен на транзит украинского зерна. Об этом сообщает НВ со ссылкой на Wall Street Journal.
Стимул для белорусского Бацьки
По данным издания, официальные лица США и генсек ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.
Отмечается, что отмена санкций рассматривается как «стимул для Александра Лукашенко», хотя они продолжают его называть — «белорусский диктатор».
Ранее сообщалось, что США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы.

Из-за заблокированных украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20-30%. Новости в Мире - Сегодня, 11:29 129

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: