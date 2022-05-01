В Луганск прибыл поезд из Москвы
Железнодорожный состав с гуманитарной помощью от общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и компании «Российские железные дороги» (РЖД) прибыл в Луганск. Об этом пишет ЛИЦ.
В Луганск прибыли 30 из 68 направленных из Москвы в Донбасс вагонов.
Ранее СМИ писали, что представители общественного движения ОНФ и РЖД сформировали «Поезд помощи Донбассу», в состав которого вошли 2,4 тыс. тонн гуманитарного груза:
продукты питания длительного хранения,
средства личной гигиены,
медикаменты,
мука,
одежда,
канцелярские товары,
бытовая химия,
пиломатериалы,
строительные материалы,
строительное оборудование,
генераторы,
удобрения и многое другое.
В акции приняли участие 60 регионов России. Каждый из регионов направил один или несколько заполненных гуманитарным грузом вагонов, которые вошли в состав поезда. Политика - Сегодня, 13:31 131
В Луганск прибыли 30 из 68 направленных из Москвы в Донбасс вагонов.
Ранее СМИ писали, что представители общественного движения ОНФ и РЖД сформировали «Поезд помощи Донбассу», в состав которого вошли 2,4 тыс. тонн гуманитарного груза:
продукты питания длительного хранения,
средства личной гигиены,
медикаменты,
мука,
одежда,
канцелярские товары,
бытовая химия,
пиломатериалы,
строительные материалы,
строительное оборудование,
генераторы,
удобрения и многое другое.
В акции приняли участие 60 регионов России. Каждый из регионов направил один или несколько заполненных гуманитарным грузом вагонов, которые вошли в состав поезда. Политика - Сегодня, 13:31 131
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