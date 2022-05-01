Важная информация для пенсионеров. Вам должны повысить пенсию уже в ближайшее время



По расчетам Минсоцполитики, в конце календарного года средняя пенсия будет на 15% больше, чем фактический прожиточный минимум, а именно составит 4,5 тысячи гривен. Рассказываем, когда и кому следует ожидать увеличения выплат.

Повышение пенсий в Украине — когда и насколько увеличатся выплаты



В июле минимальная пенсия украинцев вырастет до 2 тысяч 27 гривен, а максимальная — до 20 тысяч 270 гривен. Также возрастет размер пенсионных надбавок, привязанных к прожиточному минимуму.

В октябре: минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 70 лет при наличии полного стажа (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин) составит 3 тысячи гривен.

Минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин) составит 2 тысячи 680 грн.

Во втором месяце осени для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена доплата к пенсии в размере 300 грн. Она будет ежемесячной. Ее будут получать 1,7 млн украинцев.

Последний в 2022 году этап повышения ожидается в декабре:

минимальная пенсия вырастет до 2 тысяч 93 гривен,

максимальная — до 20 тысяч 930 гривен.



Размер пенсионных надбавок также увеличится из-за повышения прожиточного минимума.

Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин) будет установлена минимальная пенсия в размере 2,5 тысячи грн. Новости Украины - Сегодня, 13:00 468 До конца 2022 года в Украине запланировано несколько этапов повышения пенсий для разных категорий граждан.По расчетам Минсоцполитики, в конце календарного года средняя пенсия будет на 15% больше, чем фактический прожиточный минимум, а именно составит 4,5 тысячи гривен. Рассказываем, когда и кому следует ожидать увеличения выплат.Повышение пенсий в Украине — когда и насколько увеличатся выплатыВ июле минимальная пенсия украинцев вырастет до 2 тысяч 27 гривен, а максимальная — до 20 тысяч 270 гривен. Также возрастет размер пенсионных надбавок, привязанных к прожиточному минимуму.В октябре: минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 70 лет при наличии полного стажа (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин) составит 3 тысячи гривен.Минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин) составит 2 тысячи 680 грн.Во втором месяце осени для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена доплата к пенсии в размере 300 грн. Она будет ежемесячной. Ее будут получать 1,7 млн украинцев.Последний в 2022 году этап повышения ожидается в декабре:минимальная пенсия вырастет до 2 тысяч 93 гривен,максимальная — до 20 тысяч 930 гривен.Размер пенсионных надбавок также увеличится из-за повышения прожиточного минимума.Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин) будет установлена минимальная пенсия в размере 2,5 тысячи грн. Новости Украины - Сегодня, 13:00 468

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