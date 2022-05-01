Цены на сахар продолжают расти
Цены на сахар в Украине продолжают медленно подниматься, хотя этот продукт входит в список социально значимых товаров и его стоимость ежедневно монитрорится государством.
Так, по сравнению с ценами в апреле по состоянию на 17 мая сахар подорожал. В частности в крупных сетях супермаркетов Киева средняя стоимость сладкого продукта составила 26,93 грн./кг, хотя в прошлом месяце его средняя цена была 26,50 грн./кг.
Отметим, что, судя по графику изменения цен с 2017 года, резкое подорожание сахара произошло в октябре 2020 года — с 13,61 грн. до 17,87 грн. Далее цены на этот продукт только росли. По состоянию на 1 мая 2021 года цена на сахар достигла 25,05 грн.
Источник: «Хвиля» Новости Украины - Сегодня, 14:00 74
Так, по сравнению с ценами в апреле по состоянию на 17 мая сахар подорожал. В частности в крупных сетях супермаркетов Киева средняя стоимость сладкого продукта составила 26,93 грн./кг, хотя в прошлом месяце его средняя цена была 26,50 грн./кг.
Отметим, что, судя по графику изменения цен с 2017 года, резкое подорожание сахара произошло в октябре 2020 года — с 13,61 грн. до 17,87 грн. Далее цены на этот продукт только росли. По состоянию на 1 мая 2021 года цена на сахар достигла 25,05 грн.
Источник: «Хвиля» Новости Украины - Сегодня, 14:00 74
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