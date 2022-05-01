Снизилась цена на бензин и дизтопливо на АЗС Луганщины



«На автозаправочных станциях сети «Луганскнефтепродукт» снижены цены на бензин и дизельное топливо. Такая динамика наблюдается с начала месяца», — говорится в сообщении.





«Понижения стоимости топлива удалось достичь благодаря снижению закупочной цены на рынке и за счет работы напрямую с поставщиками. Так же правительство предоставило «Луганскнефтепродукту» кредит с минимальной ставкой в 1,5%. Все эти факторы позволяют более эффективно производить закупки ГСМ и своевременно завозить их на автозаправки Луганщины», — пояснила пресс-служба.

