Снизилась цена на бензин и дизтопливо на АЗС Луганщины
Стоимость бензина и дизтоплива снизилась на автозаправочных станциях (АЗС) госпредприятия «Луганскнефтепродукт». Об этом сообщила пресс-служба компании.
«На автозаправочных станциях сети «Луганскнефтепродукт» снижены цены на бензин и дизельное топливо. Такая динамика наблюдается с начала месяца», — говорится в сообщении.
По состоянию на 20 мая:
бензин марки АИ-92 подешевел на 2 рубля 80 копеек;
бензин марки АИ-95 стал дешевле на 2 рубля 40 копеек;
дизельное топливо — на 80 копеек.
Таким образом, на АЗС сети «Луганскнефтепродукта» реализуют:
бензин марки АИ-92 по цене 42,7 руб. за литр;
стоимость бензина АИ-95 по 46,5 руб. за литр;
дизельное топливо — 54,7 руб. за литр.
«На автозаправочных станциях сети «Луганскнефтепродукт» снижены цены на бензин и дизельное топливо. Такая динамика наблюдается с начала месяца», — говорится в сообщении.
По состоянию на 20 мая:
бензин марки АИ-92 подешевел на 2 рубля 80 копеек;
бензин марки АИ-95 стал дешевле на 2 рубля 40 копеек;
дизельное топливо — на 80 копеек.
Таким образом, на АЗС сети «Луганскнефтепродукта» реализуют:
бензин марки АИ-92 по цене 42,7 руб. за литр;
стоимость бензина АИ-95 по 46,5 руб. за литр;
дизельное топливо — 54,7 руб. за литр.
Экономика - Сегодня, 14:30 144
«Понижения стоимости топлива удалось достичь благодаря снижению закупочной цены на рынке и за счет работы напрямую с поставщиками. Так же правительство предоставило «Луганскнефтепродукту» кредит с минимальной ставкой в 1,5%. Все эти факторы позволяют более эффективно производить закупки ГСМ и своевременно завозить их на автозаправки Луганщины», — пояснила пресс-служба.
«Понижения стоимости топлива удалось достичь благодаря снижению закупочной цены на рынке и за счет работы напрямую с поставщиками. Так же правительство предоставило «Луганскнефтепродукту» кредит с минимальной ставкой в 1,5%. Все эти факторы позволяют более эффективно производить закупки ГСМ и своевременно завозить их на автозаправки Луганщины», — пояснила пресс-служба.
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