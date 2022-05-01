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Снизилась цена на бензин и дизтопливо на АЗС Луганщины

bot Сегодня, 15:1544Новости
Снизилась цена на бензин и дизтопливо на АЗС Луганщины
Стоимость бензина и дизтоплива снизилась на автозаправочных станциях (АЗС) госпредприятия «Луганскнефтепродукт». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«На автозаправочных станциях сети «Луганскнефтепродукт» снижены цены на бензин и дизельное топливо. Такая динамика наблюдается с начала месяца», — говорится в сообщении.

По состоянию на 20 мая:
бензин марки АИ-92 подешевел на 2 рубля 80 копеек;
бензин марки АИ-95 стал дешевле на 2 рубля 40 копеек;
дизельное топливо — на 80 копеек.

Таким образом, на АЗС сети «Луганскнефтепродукта» реализуют:
бензин марки АИ-92 по цене 42,7 руб. за литр;
стоимость бензина АИ-95 по 46,5 руб. за литр;
дизельное топливо — 54,7 руб. за литр.

«Понижения стоимости топлива удалось достичь благодаря снижению закупочной цены на рынке и за счет работы напрямую с поставщиками. Так же правительство предоставило «Луганскнефтепродукту» кредит с минимальной ставкой в 1,5%. Все эти факторы позволяют более эффективно производить закупки ГСМ и своевременно завозить их на автозаправки Луганщины», — пояснила пресс-служба.
Экономика - Сегодня, 14:30 144

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