Новый асфальтобетонный завод заработает в Луганске летом



«Коллегии из Москвы завозят новый асфальтобетонный завод, который мы должны установить и запустить в работу. Сегодня работы идут полным ходом, привлечена техника, которая приехала из Москвы, люди», — сказал он.



Строительство нового асфальтобетонного завода, оборудование для которого поставляется из Москвы, ведется в Луганске. Об этом сообщил глава администрации города Манолис Пилавов.Новое производство будет организовано на месте двух асфальтобетонных заводов, которые были повреждены в ходе боевых действий в 2014 году. Старое оборудование демонтируется.Выпуск сырья планируется начать в середине лета. Экономика - Сегодня, 15:28 130