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Новый асфальтобетонный завод заработает в Луганске летом

bot Сегодня, 16:0039Новости
Новый асфальтобетонный завод заработает в Луганске летом
Строительство нового асфальтобетонного завода, оборудование для которого поставляется из Москвы, ведется в Луганске. Об этом сообщил глава администрации города Манолис Пилавов.
Новое производство будет организовано на месте двух асфальтобетонных заводов, которые были повреждены в ходе боевых действий в 2014 году. Старое оборудование демонтируется.


«Коллегии из Москвы завозят новый асфальтобетонный завод, который мы должны установить и запустить в работу. Сегодня работы идут полным ходом, привлечена техника, которая приехала из Москвы, люди», — сказал он.

Выпуск сырья планируется начать в середине лета. Экономика - Сегодня, 15:28 130

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