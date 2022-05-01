Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

У кого зарплата выросла на 65%. В Луганске опубликовали данные

bot Сегодня, 18:3050Новости
У кого зарплата выросла на 65%. В Луганске опубликовали данные
Зарплата работников государственной топливной компании «Востокуголь» за два года выросла на 65%. Об этом сообщила пресс-служба минтопа.


«Зарплата работников «Востокугля» за два года выросла на 65%. Четырежды решения о повышении зарплаты принимались руководством компании по согласованию с наблюдательным советом, дважды — в связи с ростом минимальной зарплаты в целом в регионе. В отдельных ситуациях увеличение зарплат касалось только работников основных горняцких профессий, обогатительных фабрик и задействованных в технологической цепочке, а также сотрудников, чей уровень зарплаты был ниже минимальной», — говорится в сообщении.

Экономика - Сегодня, 18:00 180

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: