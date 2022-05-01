В банкоматах Луганска можно снимать деньги с карт Visa и Mastercard, и российских карт «Мир»



«Да, у нас в банкоматах, кроме платежных систем Visa и Mastercard, именно можно снять деньги с российских карт «Мир», комиссия составит 1% от суммы, но минимум 100 или 150 рублей — в зависимости от типа карты», — рассказали в МРБ.



Владельцы российских банковских карт платежной системы «Мир» могут снять средства в Луганске в банкоматах Международного расчетного банка (МРБ). Об этом ЛИЦ сообщили в одном из луганских отделений банка.В банке рассказали, что обналичить средства с российских карт можно в любом из банкоматов расчетного банка, которых на территории ЛНР насчитывается уже более 30.Экономика - Сегодня, 19:15 206