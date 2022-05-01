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Завтра утром и днем ожидается резкое усиление ветра

verter Сегодня, 19:4540Новости
Завтра утром и днем ожидается резкое усиление ветра
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Луганске и местами на территории Луганщины утром и днем 21 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Утром, днем 21 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 18:54 125

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