Бежать в обменный пункт уже поздно. С завтрашнего дня курс доллара «улетит в космос»
Национальный банк Украины отменил ограничения на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Об этом идет речь на сайте регулятора.
С 21 мая 2022 года отменяется:
ограничение на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам;
ограничение на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.
Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.
«Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций», — отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.
Он добавил, что все это сделает валютный рынок более устойчивым и поспособствует снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте. Новости Украины - Сегодня, 20:00 246
С 21 мая 2022 года отменяется:
ограничение на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам;
ограничение на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.
Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.
«Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций», — отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.
Он добавил, что все это сделает валютный рынок более устойчивым и поспособствует снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте. Новости Украины - Сегодня, 20:00 246
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