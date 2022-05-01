Бежать в обменный пункт уже поздно. С завтрашнего дня курс доллара «улетит в космос»





С 21 мая 2022 года отменяется:

ограничение на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам;

ограничение на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.

Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.



«Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций», — отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.



Он добавил, что все это сделает валютный рынок более устойчивым и поспособствует снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте. Новости Украины - Сегодня, 20:00 246 Национальный банк Украины отменил ограничения на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Об этом идет речь на сайте регулятора.С 21 мая 2022 года отменяется:ограничение на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам;ограничение на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.Он добавил, что все это сделает валютный рынок более устойчивым и поспособствует снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте. Новости Украины - Сегодня, 20:00 246

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