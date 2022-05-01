Беженцам из зоны боевых действий будут выдавать по 2000 грн прямо на жд-вокзале





Получить деньги можно будет на вокзала:

Ужгорода,

Львова,

Черновцов

Ивано-Франковска.

Услуга уже начала работать во Львове. Пассажиры пяти эвакуационных поездов получили пособия на сумму 340 тысяч гривен, сообщил национальный почтовый оператор.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к тому, что более 2 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. По решению Кабинета министров, эвакуированным из зоны проведения боевых действий положена единовременная помощь: 3000 грн на каждого человека с инвалидностью или ребенка и 2000 грн на каждого члена семьи в возрасте от 18 лет.



По данным «Укрпочты», сотрудники железной дороги формируют данные о выплате помощи при движении эвакуационных поездов, указывая число детей и взрослых.

Сведения передают работникам почтового оператора, которые по прибытии поезда на вокзал города-назначения организуют необходимое, чтобы украинцы сразу после выхода из поезда могли получить деньги.

Источник: Today.ua

Новости Украины - Сегодня, 07:00 4 Украинские беженцы, которые покидают районы боевых действий эвакуационными рейсами «Укрзализныци», смогут получить выплаты от государства прямо на вокзалах. Средства будет выдавать Укрпочта.Получить деньги можно будет на вокзала:Ужгорода,Львова,ЧерновцовИвано-Франковска.Услуга уже начала работать во Львове. Пассажиры пяти эвакуационных поездов получили пособия на сумму 340 тысяч гривен, сообщил национальный почтовый оператор.Полномасштабное вторжение России в Украину привело к тому, что более 2 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. По решению Кабинета министров, эвакуированным из зоны проведения боевых действий положена единовременная помощь: 3000 грн на каждого человека с инвалидностью или ребенка и 2000 грн на каждого члена семьи в возрасте от 18 лет.По данным «Укрпочты», сотрудники железной дороги формируют данные о выплате помощи при движении эвакуационных поездов, указывая число детей и взрослых.Сведения передают работникам почтового оператора, которые по прибытии поезда на вокзал города-назначения организуют необходимое, чтобы украинцы сразу после выхода из поезда могли получить деньги.Источник: Today.uaНовости Украины - Сегодня, 07:00 4

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