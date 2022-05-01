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Беженцам из зоны боевых действий будут выдавать по 2000 грн прямо на жд-вокзале

bot Сегодня, 07:0059Новости
Беженцам из зоны боевых действий будут выдавать по 2000 грн прямо на жд-вокзале
Украинские беженцы, которые покидают районы боевых действий эвакуационными рейсами «Укрзализныци», смогут получить выплаты от государства прямо на вокзалах. Средства будет выдавать Укрпочта.

Получить деньги можно будет на вокзала:
Ужгорода,
Львова,
Черновцов
Ивано-Франковска.
Услуга уже начала работать во Львове. Пассажиры пяти эвакуационных поездов получили пособия на сумму 340 тысяч гривен, сообщил национальный почтовый оператор.
Полномасштабное вторжение России в Украину привело к тому, что более 2 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. По решению Кабинета министров, эвакуированным из зоны проведения боевых действий положена единовременная помощь: 3000 грн на каждого человека с инвалидностью или ребенка и 2000 грн на каждого члена семьи в возрасте от 18 лет.

По данным «Укрпочты», сотрудники железной дороги формируют данные о выплате помощи при движении эвакуационных поездов, указывая число детей и взрослых.
Сведения передают работникам почтового оператора, которые по прибытии поезда на вокзал города-назначения организуют необходимое, чтобы украинцы сразу после выхода из поезда могли получить деньги.
Источник: Today.ua
Новости Украины - Сегодня, 07:00 4

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