Луганчане теперь смогут снимать деньги в российских банкоматах
Луганчане клиенты Международного расчетного банка (МРБ) в скором времени смогут обналичивать средства в российских банкоматах. Об этом журналистам сообщили в одном из луганских отделений банка.
«У нас скоро будут карты «Плюс», которыми можно будет пользоваться в Российской Федерации в терминалах и банкоматах российских банков», — рассказали в банке.
Работники банка отметили, что выдачу новых карт планируется начать в течение ближайших двух недель.
Приобрести карту можно будет за 600 рублей
Обслуживание карты — бесплатно.
Будут дополнительные платные услуги, такие как СМС-уведомление и другие.
Ранее в МРБ рассказали, что владельцы российских банковских карт платежной системы «Мир» теперь могут снимать средства на территории ЛНР в банкоматах Международного расчетного банка.
Экономика - Сегодня, 06:00 296
«У нас скоро будут карты «Плюс», которыми можно будет пользоваться в Российской Федерации в терминалах и банкоматах российских банков», — рассказали в банке.
Работники банка отметили, что выдачу новых карт планируется начать в течение ближайших двух недель.
Приобрести карту можно будет за 600 рублей
Обслуживание карты — бесплатно.
Будут дополнительные платные услуги, такие как СМС-уведомление и другие.
Ранее в МРБ рассказали, что владельцы российских банковских карт платежной системы «Мир» теперь могут снимать средства на территории ЛНР в банкоматах Международного расчетного банка.
Экономика - Сегодня, 06:00 296
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