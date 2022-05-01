ПриватБанк без предупреждения блокирует счета клиентов оказавшихся на неподконтрольной территории



«Сегодня заблокировали мои все счета, на горячей линии 3700 так и не сообщили, на каком основании, сказали, что свяжутся и что проводится какая-то проверка. И это голд клуб Приватбанка! Зарплатная карта!”- сообщает еще один житель неподконтрольного Украине города.



Есть не так много причин, почему банк может заблокировать ваш счет, но в последнее время жалоб от клиентов значительно увеличилось.В основном пишут они на сайте Минфина, где рассказывают о своих ситуациях и что им отвечают в банке.Негативный комментарий о ПриватБанке оставила и украинка, проживающая на неподконтрольной территории. Банк без предупреждения заблокировал все счета, на которых были только собственные деньги клиентки. Увидела женщина это в мобильном приложении, но ничего поделать не может, и вернуть свои средства тоже.В банке сказали обратиться в ближайшее отделение, но это невозможноЖенщина говорит, что на горячей линии банка ей посоветовали обратиться в ближайшее отделение, принести все необходимые документы и написать заявление на перевод средств на счета другого банка. Но, как заявляет потерпевшая, это невозможно, ведь ее город под контролем РФ и уехать из него она не может. Работающих отделений Привата, конечно же, в доступности нет. Женщина в отчаянии и не знает, что делать.В банке говорят, что руководствуются действующим законодательствомВ банке уже отреагировали на жалобу и заявили, что руководствуются исключительно действующим законодательством и требованиями Национального банка Украины. Что это значит, не очень понятно, и какие были основания для того, чтобы расторгнуть договор с клиентом, тоже. Добавили только, что обслуживание этой клиентки в банке ограничено.Это не единичный случай и все больше украинцев, которые на неподконтрольной территории остаются без активных счетов. Следовательно, недавно карточку заблокировали жительнице Мелитополя. Женщина пожаловалась, что банк ей ответил, будто о владельце карты (т.е. о ней) появилась неприятная информация. Какая именно, ответа не поступило.Школа выживания - Сегодня, 09:00 84