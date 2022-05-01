Ощадбанк заставляет пенсионеров брать кредиты



«Я кредитной картой не пользовался и не собираюсь. Пытался закрыть навязанный мне кредитный счет в этом же отделении, но они требуют активировать кредит (снять какую-то сумму)”, — объяснил клиент.



Интересная ситуация случилась в одном из киевских отделений Ощадбанка. Клиент выразил возмущение по поводу того, что работники отделения буквально заставили его оформить кредитную карту с открытым кредитным лимитом. Во время войны это действительно востребованная услуга, и некоторые специально приходят в банк, чтобы открыть кредит, но не все. Данному мужчине, который является пенсионером и просто пришел заменить свою пенсионную карточку на новую, кредитка была не нужна.Мужчина хотел закрыть кредит, но работники банка наоборот просили активировать егоПенсионер возмущен, ведь он никогда не пользовался кредитками и не имел такой цели. Говорит, что хотел закрыть этот счет и получить обычную карту, а работники банка настаивали на том, чтобы он активировал кредитку, сняв определенную сумму средств.Клиент отметил, что по законодательству он имеет право отказаться от кредитки и ее не имеют права навязывать.В Ощадбанке заявили, что вероятно работники отделения и клиент не поняли друг другаВ Ощадбанке уже отреагировали на эту жалобу, и заявили, что приносят извинения клиенту за своих сотрудников, предположительно некорректно донесших до него информацию. Кредитная карта действительно не обязательна к оформлению и конкретно в его случае она будет заменена на обычную. Также мужчине предложили предоставить им информацию о его данных, чтобы он больше не попадал в похожую ситуацию. Школа выживания - Сегодня, 12:05 119