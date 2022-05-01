Нацбанк ужесточил правила снятия наличных денег
Национальный банк Украины временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор).
Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит — защитить международные резервы Украины.
Важно. Граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн.
Изменения также не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг — большинство из них можно и дальше проводить без ограничений.
Следовательно, несмотря на уменьшение лимита на снятие наличных с гривневых счетов за границей, граждане и дальше будут иметь возможность удовлетворять все свои насущные потребности.
Национальный банк также запретил банкам проводить операции, которые нарушают введенные центробанком ограничения или способствуют или могут способствовать их обходу. Кроме того, банкам временно запрещено:
переводить средства в целях предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений);
предоставлять кредиты юридическим лицам в национальной валюте для погашения кредитов в иностранной валюте;
менять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме банков), с иностранной валюты на гривну.
Соответствующие изменения также призваны ограничить возможности непродуктивного оттока капитала и сохранить золотовалютные резервы на достаточных уровнях. Новости Украины - Сегодня, 13:00 84
Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит — защитить международные резервы Украины.
Важно. Граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн.
Изменения также не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг — большинство из них можно и дальше проводить без ограничений.
Следовательно, несмотря на уменьшение лимита на снятие наличных с гривневых счетов за границей, граждане и дальше будут иметь возможность удовлетворять все свои насущные потребности.
Национальный банк также запретил банкам проводить операции, которые нарушают введенные центробанком ограничения или способствуют или могут способствовать их обходу. Кроме того, банкам временно запрещено:
переводить средства в целях предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений);
предоставлять кредиты юридическим лицам в национальной валюте для погашения кредитов в иностранной валюте;
менять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме банков), с иностранной валюты на гривну.
Соответствующие изменения также призваны ограничить возможности непродуктивного оттока капитала и сохранить золотовалютные резервы на достаточных уровнях. Новости Украины - Сегодня, 13:00 84
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