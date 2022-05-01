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Когда выплатят долги переселенцам за март-апрель

verter Сегодня, 15:000Новости
Когда выплатят долги переселенцам за март-апрель
В начале июня планируют выплатить долги по государственным выплатам внутренне перемещенным лицам за март-апрель.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе телемарафона.
Почему задерживают выплаты?

По ее словам, задержки с выплатами происходят из-за большого объема работы в регионах.

«Регионы не могут быстро сработать. Все зависит не только от наличия средств, но и от человеческих ресурсов: органы социальной защиты должны начислить эти выплаты. Это большая работа, титаническая работа», — отметила она.
Новости Украины - Сегодня, 15:00 8

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