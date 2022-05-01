Завтра Николай Весенний: что нельзя делать в праздник



Что нельзя делать на Николая Весеннего



В этот день запрещено шить, вязать, вышивать и брать в руки ножницы.

Нельзя стричься.

Нельзя отказывать никому, кто просит о помощи. За отказ нуждающимся семья на протяжении семи лет будет терпеть нищету и бедствия.

К дню Николая Весеннего нельзя держать долг, иначе весь год не будет финансовой удачи.

Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла.

Приметы праздника

Если на Николая идет дождь, будет богатый урожай.

Если лягушки начали квакать, будет богатый урожай овса.

Ольха зацвела — пора гречиху сеять.

Культура - Сегодня, 16:00 290 22 мая христиане восточного обряда отмечают Празднование честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. В народе праздник называют также Николай Весенний. Это название связано с тем, что праздников, посвященных святому, в году два — зимой и весной.Что нельзя делать на Николая ВесеннегоВ этот день запрещено шить, вязать, вышивать и брать в руки ножницы.Нельзя стричься.Нельзя отказывать никому, кто просит о помощи. За отказ нуждающимся семья на протяжении семи лет будет терпеть нищету и бедствия.К дню Николая Весеннего нельзя держать долг, иначе весь год не будет финансовой удачи.Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла.Приметы праздникаЕсли на Николая идет дождь, будет богатый урожай.Если лягушки начали квакать, будет богатый урожай овса.Ольха зацвела — пора гречиху сеять.Культура - Сегодня, 16:00 290

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