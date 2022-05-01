В воскресенье будет целый день очень ветрено. Усиление ветра до 65 километров в час





«В течение суток 22 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении.



Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 04:35 118 Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Луганске и местами на территории Луганщины в течение суток 22 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 04:35 118

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