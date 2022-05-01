Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

С понедельника будет установлен новый курс гривны. Наличная будет дороже чем безнал

verter Сегодня, 06:150Новости
С понедельника будет установлен новый курс гривны. Наличная будет дороже чем безнал
В Луганске установили новый курс рубля к гривне при определении цен на товары и услуги.

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в документе.


Согласно постановлению, «кредитным организациям до 24 мая 2022 года включительно проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки , по курсу 2,5 российских рубля за одну украинскую гривну».
Постановление вступает в силу с 23 мая. Экономика - Сегодня, 06:00 93

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: