С понедельника будет установлен новый курс гривны. Наличная будет дороже чем безнал
В Луганске установили новый курс рубля к гривне при определении цен на товары и услуги.
«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в документе.
Согласно постановлению, «кредитным организациям до 24 мая 2022 года включительно проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки , по курсу 2,5 российских рубля за одну украинскую гривну».
Постановление вступает в силу с 23 мая. Экономика - Сегодня, 06:00 93
«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в документе.
Согласно постановлению, «кредитным организациям до 24 мая 2022 года включительно проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки , по курсу 2,5 российских рубля за одну украинскую гривну».
Постановление вступает в силу с 23 мая. Экономика - Сегодня, 06:00 93
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