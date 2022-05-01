С 9 июня билеты на автобусы будут продаваться только при предъявлении паспорта





«С 9 июня 2022 года вступают в силу новые требования к оформлению автостанциями билетов на проезд по пригородным, междугородным и международным автобусным маршрутам», — говорится в сообщении.





Согласно опубликованным требованиям, «автостанции оформляют билеты на проезд по пригородным, междугородным и международным маршрутам на основании документа, удостоверяющего личность пассажира (паспорт, паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории ЛНР, свидетельство о рождении)».

В билете указываются:

фамилия, имя, отчество пассажира;

вид и номер документа, удостоверяющего личность пассажира, по которому приобретается билет;

дата рождения пассажира.

Удобный город - Сегодня, 08:01 154 В Луганске заявили, что автостанции с 9 июня будут оформлять билеты на проезд по пригородным, междугородным и международным автобусным маршрутам на основании паспорта. Об этом пишет ЛИЦ.Согласно опубликованным требованиям, «автостанции оформляют билеты на проезд по пригородным, междугородным и международным маршрутам на основании документа, удостоверяющего личность пассажира (паспорт, паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории ЛНР, свидетельство о рождении)».В билете указываются:фамилия, имя, отчество пассажира;вид и номер документа, удостоверяющего личность пассажира, по которому приобретается билет;дата рождения пассажира.Удобный город - Сегодня, 08:01 154

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